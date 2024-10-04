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KPSS neden açıklanmadı? Binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati bekliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 10:44 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:46
KPSS neden açıklanmadı? Binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati bekliyor

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim Cuma günü itibarıyla erişime açılacak. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Merakla beklenen sonuçların açıklanacağı saat bekleniyor.

15 Eylül günü gerçekleşen KPSS​ ortaöğretim sınavından sonra gözler ÖSYM'ye çevrildi. Birçok adayın girdiği sınavın tamamlanmasıyla beraber sonuçların açıklanacağı 4 Ekim günü bekleniyordu.

Cuma günü 10.00'da açıklanmayan sonuçlardan sonra neden açıklanmadığı gündeme geldi.

KPSS NEDEN AÇIKLANMADI?

15 Eylül'de yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 4 Ekim açıklanacak.

Erken saatlerde açıklanması beklenen puanların 11.00 civarında erişime açılması bekleniyor. ÖSYM saat bilgisi paylaşmadı.

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Kaynak: TGRT Haber
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