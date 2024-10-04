KPSS neden açıklanmadı? Binlerce aday sonuçların açıklanacağı saati bekliyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 10:44 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:46
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim Cuma günü itibarıyla erişime açılacak. Binlerce adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Merakla beklenen sonuçların açıklanacağı saat bekleniyor.
15 Eylül günü gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavından sonra gözler ÖSYM'ye çevrildi. Birçok adayın girdiği sınavın tamamlanmasıyla beraber sonuçların açıklanacağı 4 Ekim günü bekleniyordu.
Cuma günü 10.00'da açıklanmayan sonuçlardan sonra neden açıklanmadığı gündeme geldi.
KPSS NEDEN AÇIKLANMADI?
15 Eylül'de yapılan KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 4 Ekim açıklanacak.
Erken saatlerde açıklanması beklenen puanların 11.00 civarında erişime açılması bekleniyor. ÖSYM saat bilgisi paylaşmadı.
Kaynak: TGRT Haber