KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak

02 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:39

Pazar günü yapılacak ÖABT sınavında adaylara, alanlarına göre 75 soru için 120 veya 150 dakika süre verilecek. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavında ise 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi tanınacak.

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM başkanlığınca yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos Pazar günü 10.15 itibarıyla başlayacak. Adaylara 75 soruyu cevaplaması için 120 ila 150 dakika arası süre tanınacak.

KPSS İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ALAN SINAVI NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yapılan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavı 4 Ağustos Pazar günü 14.45’te başlayacak.

İlk oturum için 10.00’dan sonra ve öğleden sonra yapılacak olan ikinci oturumda 14.30’dan sonra sınav binalarının kapıları kapanacak.

KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunu adaylar girebiliyor.

ÖABT HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde bulunan branşlar;

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği

DİKAP (Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği)

Okul Öncesi Öncesi Öğretmenliği

Yabancı Dil (İngilizce, Almanca) Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Fen Bilimleri Öğretmenliği

Tarih Öğretmenliği

Coğrafya Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği

Biyoloji Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği

PDR (Psikolojik Danışma Ve Rehberlik ) Öğretmenliği

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği