KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yayınlanan takvime göre Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavlarının yapılmasıyla KPSS maratonu sona erecek.
Pazar günü yapılacak ÖABT sınavında adaylara, alanlarına göre 75 soru için 120 veya 150 dakika süre verilecek. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavında ise 75 soru için 120 dakika cevaplama süresi tanınacak.
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM başkanlığınca yapılan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 4 Ağustos Pazar günü 10.15 itibarıyla başlayacak. Adaylara 75 soruyu cevaplaması için 120 ila 150 dakika arası süre tanınacak.
KPSS İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ALAN SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yapılan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavı 4 Ağustos Pazar günü 14.45’te başlayacak.
İlk oturum için 10.00’dan sonra ve öğleden sonra yapılacak olan ikinci oturumda 14.30’dan sonra sınav binalarının kapıları kapanacak.
KPSS ÖABT SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunu adaylar girebiliyor.
ÖABT HANGİ BÖLÜMLER VAR?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde bulunan branşlar;
Sınıf Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
DİKAP (Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği)
Okul Öncesi Öncesi Öğretmenliği
Yabancı Dil (İngilizce, Almanca) Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Fen Bilimleri Öğretmenliği
Tarih Öğretmenliği
Coğrafya Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Beden Eğitimi Öğretmenliği
PDR (Psikolojik Danışma Ve Rehberlik ) Öğretmenliği
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği