KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

19 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:32

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans sınavının ardından adaylar 55,60,65,70,75 puanla nereye gidilir, hangi kuruma atanırım merak ediyordu. Ön Lisans sonuçlarının yarın erişime açılması bekleniyor.

Kamuda memur olmak isteyenlerin katılım sağladığı sınav 1 Eylül'de gerçekleşmişti. Sınav sonuçların 20 Eylül Cuma günü erişime açılması bekleniyor.

Adaylar ise 55,76,74,56,88,53 puanla nereye gidilir araştırmaya başladı.

KPSS​ ÖN LİSANS 50,55,60,65,70,75,80,85,90 PUANLA NEREYE ATANIR, HANGİ KURUM?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından atama​ puanları açıklandı. Buna göre adaylar tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda aldıkları puan ile nereye atanabileceğini öğrenebilecek.

Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle ÖSYM KPSS puan kılavuzunda yer alan bilgiler aracılığıyla aldığınız puan ile atanabileceğiniz meslek ve kurumlara ulaşabilirsiniz.

ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden duyuruyor. Yarın açıklanması beklenen sonuçların ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşılacak.

KPSS B GRUBU KADRO MESLEKLERİ NEDİR?

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi kadrolar B kategorisine alınıyor.

P1 puan türünü kapsayan meslekler arasında bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.

KPSS PUANLARI KAÇ SENE GEÇERLİ?

Sonuçların açıklanması itibarıyla 2 sene geçerli olan puanlar yeni sınavın yapılamaması durumunda bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli oluyor.

Adayların puanları 2 sene boyunca geçerli olmakta.