KPSS Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor

20 Eylül 2024 10:24 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:05

ÖSYM tarafından 1 Eylül günü yapılan KPSS Ön lisans sınavının sonuçları bugün açıklandı. Atama puanlarına göre 60,63,67,69,70,73, 59,58, 50 puanla nereye girilir merak ediliyor. Bugün KPSS puanları duyuruldu.

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

20 Eylül günü KPSS​ Ön lisans sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı.

Milyonlarca adayın merakla beklediği sonuçlar bugün açıklanırken 53,54,55,56,57,58 puanla nerede gidebilirim soruları da arttı. Sınava giren adaylar 20 Eylül itibarıyla sonuçlarına erişti.

KPSS ÖN LİSANS 60,63,67,69,70,73, 59,58, 50 PUANLA NEREYE GİRİLİR, ATAMA​ OLUR MU?

KPSS Ön lisans atama puanları şehir ve kadroya göre farklılık gösterebiliyor. Puanları ile hangi kurumlara girebileceğini merak edenler ÖSYM puan​ kılavuzunda yer alan bilgileri inceleyebilir.

Aldığı puana göre tercih yapacak olan adaylar, geçtiğimiz yıllardaki taban puanları dikkate alarak kurumları araştırmalıdır.

Ön lisans 65 - 70 aralığı puanlar net olmamakla beraber bakanlıkların sözleşmeli personel alımlarında değerlendirilebiliyor fakat kadro ve şehirlere göre değişiklik göstermekte. Bu nedenle ÖSYM'nin yayımladığı taban puanları incelemek gerekir.

KPSS 70,60,64,65,66,52,50,71,72,76 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

Kamu alanlarında memur olmak isteyenler KPSS ön lisans sınavından aldığı puanlar ise gidebileceği kurumları öğrenebiliyor.

70 puan alanlar genelde yardımcı hizmetler ve destek personel kadrolarına başvuru yapabilirken 85 puan ve üzeri alanlar daha kapsamlı kadrolarda yer alabiliyor.

90 puan alanlar ise müfettiş, uzman departmanı gibi alanlarda yer alabilme şansına sahip oluyor. Puanınıza göre tercih yapmak için ÖSYM tarafından açıklanan atama taban puanlarını incelemeniz gerekmektedir.

ÖSYM sitesinde yer alan taban puanlar listesi aracılığıyla kurumların en düşük ve en yüksek puanlarına erişebiliyorsunuz.

KPSS PUANLARI KAÇ SENE GEÇERLİ?

Sınav sonucunun ardından 2 yıl boyunca geçerli oluyor. Bu zaman zarfı içerisinde yeni sınav yapılması halinde bir sonraki sınavın açıklanmasına kadarki süreçte geçerli olmayı sürdürür.