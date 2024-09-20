KPSS Ön Lisans branş sıralamasının eylül ayının sonlarında açıklanması bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

20 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:57

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından KPSS branş sıralamasının ne zaman açıklanacağı gündem oldu.

1 Eylül 2024 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavının sonuçları bugün (20 Eylül) açıklandı. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nden (AİS) sonuçlarına erişebiliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tarafından KPSS​ Ön Lisans branş sıralamasının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans branş sıralamasının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. 2022 yılında düzenlenen KPSS Ön Lisans sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanmış, branş sıralaması ise bir hafta sonra 11 Kasım'da duyurulmuştu. 2024 yılında da KPSS Ön Lisans branş sıralamasının sonuçların açıklanmasının ardından bir hafta sonra, eylül ayının sonlarında açıklanması bekleniyor. KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR? Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla ÖSYM tarafından oluşturuluyor. O yıl sınava giren bütün adayların durumlarının yer aldığı branş sıralaması sayesinde adayların başarı durumlarının değerlendirilmesine imkan veriliyor.