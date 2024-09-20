KPSS Ön lisans polislik puan türü P93, baraj puanı 60

20 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:41

PAEM, POMEM ve PMYO kurumları ile ülkemizde polislik eğitimleri yapılıyor. Bugün açıklanan KPSS Ön lisans sonuçlarının ardından KPSS ile polis nasıl olunur, baraj puanı kaç merak edilmişti.

20 Eylül günü açıklanan ön lisans sınav sonuçlarıyla beraber polis​ olmak isteyenler tavan ve taban puanlarını araştırmaya başladı.

POMEM​ başvuru tarihleri de beklenirken şartlar da gündeme geldi.

ÖN LİSANS MEZUNU POLİS OLABİLİR Mİ, NASIL?

KPSS​ ile polis olmak isteyenler için ön lisans sına sonucunda P93 puan türüne bakılıyor.

KPSS ÖN LİSANS POLİSLİK TABAN VE TABAN BARAJ PUANI KAÇ?

31. dönem POMEM giriş sınavı için yayımlanan duyuruda şartlar arasında yer alan bilgiler şöyle:

"KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan​ veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)"

ÖN LİSANS POMEM ALIMI NE ZAMAN?

2024 yılında POMEM alım başvuru tarihi henüz duyurulmadı. Kısa süre içerisinde açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.