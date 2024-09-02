KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak

02 Eylül 2024 09:08 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:24

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu, ÖSYM tarafından 1 Eylül 2024 tarihinde 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salonda düzenlendi.

Sınavın ardından adaylar 2024 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç kişi katıldı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVININ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımladığı takvime göre 2024-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön Lisans sınavının sonuçlarını adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine veya uygulamasına giriş yaparak öğrenebilecekler.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sınavına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu.

Sınava başvuran adayların yoğunluğunun 18-29 yaş arasında olduğunu belirten Ersoy, en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den başvuru geldiğini açıkladı.

Ersoy, 2024 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725, erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğunu ifade etti.