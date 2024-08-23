KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak

23 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:34

KPSS lisans sınavları her yıl, ön lisans ve ortaöğretim 2 yılda bir yapılıyor

KPSS lisans sınavları her yıl, ön lisans ve ortaöğretim 2 yılda bir yapılıyor

KPSS lisans puanları 2 yıl boyunca geçerli oluyor

KPSS lisans puanları 2 yıl boyunca geçerli oluyor

En az bir ham puanı olmayan adayların KPSS puanı hesaplanmıyor

En az bir ham puanı olmayan adayların KPSS puanı hesaplanmıyor

KPSS P1,P2,P3,P10 puan türlerine göre alım yapan memur meslekleri belli oldu

KPSS P1,P2,P3,P10 puan türlerine göre alım yapan memur meslekleri belli oldu



ÖSYM internet sitesinde yayımlanan takvimine göre; 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans branşından sınava girecek adayların, 70 ve üzeri puan alma durumunda memur olarak atanabilecek.

2024 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Yükseköğretim kurumlarının 2 yıllık (ön lisans) bölümünde okuyan ve mezun olan adayların girebileceği KPSS-Ön Lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS, sınav giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sorgulanabilecek.

KPSS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

KPSS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriye ÖSYM internet sitesinden sınav sonucuna erişebiliyor.

KPSS’DEN 70 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS sınavından 70 puan alabilmek için 40-45 arası net yapmak gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA HANGİ DERSLER VAR?

Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinde son sınıf veya mezun olan kişilerin katılabileceği KPSS-Ön Lisans sınavı; Türkçe konuları, KPSS Önlisans Matematik konuları, KPSS Önlisans Tarih konuları, Önlisans Coğrafya konuları ve Önlisans Vatandaşlık derslerinden oluşuyor.