31 Ağustos 2024 10:57 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 11:01

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

120 sorunun sorulacağı ve 130 dakika süre verilecek 2024-KPSS Ön lisans sınavı 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu Ön Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

BAŞVURULARDA KADIN ADAYLAR ÇOĞUNLUKTA

2024 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran kadın aday sayısının 743 bin 725 iken erkek aday sayısının ise 462 bin 174 olduğu açıklandı.