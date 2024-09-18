KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül Cuma günü açıklanacak

18 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:07

ÖSYM tarafından 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündeme geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde yer alan bilgilere göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu.

KPSS'de 70 puan almak için 40-45 arası net yapmak gerekiyor

KPSS'de 70 puan almak için 40-45 arası net yapmak gerekiyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu 1 Eylül 2024 Pazar günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar sınavın ardından KPSS​ Ön Lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre Ön Lisans KPSS sınav sonuçları 20 Eylül 2024 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri veya e-Devlet hesaplarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS Ön Lisans oturumuna 1 milyon 205 bin 899 aday başvuru yaptı.

Konuyla ilgili Ersoy'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"KPSS Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. Sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler."