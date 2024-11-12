KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM kılavuz yayınlayacak

12 Kasım 2024 11:31 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:38

KPSS sınavına giren milyonlarca aday sonuçların açıklanmasını beklemişti. ÖSYM tarafından puanların duyurulmasıyla beraber ön lisans tercihlerin başlayacağı tarihe gözler çevrildi.

ÖSYM tarafından gerçekleşen KPSS ön lisans sınavında sonuç süreci tamamlandı. Şimdi ise adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

Kılavuz ile beraber tercihlere dair taban puanları, boş kontenjanlar da netleşecek.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından ön lisans tercih tarihi henüz paylaşılmazken kısa süre içerisinde adaylara duyurulması tahmin ediliyor. Adaylar, sık sık ÖSYM duyuru sitesini takip ederken tercih tarihi ile beraber kılavuzun da yayınlanmasını bekliyor.

Kılavuzun kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin edilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS Ön lisans tercihi yapacak olan adaylar https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapabilecek.

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ÖN LİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Adayların puanları 2 yıl boyunca geçerli olurken öğretmenlerin puanlarının geçerlilik süresi 1 sene oluyor.

Sonuçların duyurulmasından sonra puanlar 2 sene geçerli olurken yeni sınav olması halinde bir sonraki sonuç duyurusuna kadar geçerli oluyor.