KPSS önlisans sınav sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açılacak

20 Eylül 2024 08:04 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 08:06

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Eylül’de tamamlanan 2024-KPSS önlisans 20 Eylül Cuma (bugün) itibarıyla erişime açılacak.

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun adayların kamuda memur olarak çalışabilmek için katıldığı KPSS​ önlisans sınav sonuçları​, ÖSYM internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı takvime göre 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları 20 Eylül Cuma (bugün) saat 10.00 itibarıyla erişime açılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS önlisans sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM internet sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilir.

KPSS’DEN 70 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS sınavından 70 puan alabilmek için 40-45 arası net yapmak gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI NEDİR?

KPSS önlisans atama puanları şehir ve kadrolara göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak atanabilmek için en az 70 ve üzeri puana sahip olmak gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS PUANI İLE NERELERE GİRİLİR?

Mezun oldukları bölümlerden KPSS önlisans sınavına giren adaylar üniversitelerin 2 yıllık bölümleri olan kadrolara yerleşebilir.

Bu meslekler arasında düz memur, sekreter, zabıta ve icra katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, destek personeli, hizmetli, büro memuru, danışma memuru gibi kadrolar yer alıyor.