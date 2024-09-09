KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de ÖSYM tarafından açıklanacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:21

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları, 1 Eylül’de yapılan sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Yaklaşık bir milyon adayın girdiği KPSS önlisans sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

Kamu personeli olmak isteyen ön lisans mezunu binlerce aday, bir hafta önce 2024 KPSS önlisans sınavına girdi. 70 ve üzeri puan alanlar ise memur olarak atanma hakkı elde edeceği KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir gündeme geldi. KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi bünyesinde 1 Eylül Pazar günü yapılan KPSS önlisans sınav sonuçlarının 20 Eylül Cuma günü açıklanacak. KPSS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR? KPSS sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM internet sitesinden sınav sonuçlarını öğrenebilir. KPSS’DEN 70 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR? KPSS sınavından 70 puan alabilmek için 40-45 arası net yapmak gerekiyor. ÖN LİSANS KPSS İLE HANGİ KADRODA MEMUR OLUNUR? Önlisans KPSS’den yeterli puanı alan adaylar; düz memur, sekreter, zabıta ve icra katibi, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıta memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, destek personeli, hizmetli, büro memuru, danışma memuru gibi mesleklere atanabilir. İlgili Haberler KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika sürecek Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde açılış dersi, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olacak HMGS sınav giriş belgelerinin 19 Eylül'de erişime açılması bekleniyor