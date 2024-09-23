KPSS önlisans tercih kılavuzunun ekim ayında erişime açılması bekleniyor

23 Eylül 2024 08:53 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 09:04

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan KPSS önlisans sınavının ardından adaylar tercihlerin ve branş bazında sıralamanın ne zaman açıklanacağını bekliyor.

20 Eylül'de KPSS​ Ön lisans sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Sınava katılan milyonlarca aday ise tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ve branş bazında sıralama tablosu ile sürece başlayacak.

KPSS​ ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans oturumu tamamlandı. Tercih sürecinde adaylara yardımcı olacak olan tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından yayımlanacak.

Ekim ayı içerisinde yayımlanması beklenen kılavuzun ardından tercih döneminin başlaması bekleniyor. Böylece önlisans tercihlerinin ekim ayında başlaması tahmin ediliyor.

Adaylar, ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Branş bazında sıralamanın önümüzdeki hafta açıklanması tahmin ediliyor.

23 Ağustos'ta açıklanan lisans sonuçlarının ardından sıralama 10 Eylül'de erişime açılmıştı. Önlisans branş bazında sıralamasının ise 1-2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

KPSS PUANLARI KAÇ SENE GEÇERLİ?

KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlar 2 sene boyunca geçerli olacak. Yeni bir sınav yapılması durumunda bir sonraki sonuçların açıklanacağı zamana kadar geçerlilik devam ediyor.