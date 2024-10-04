KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girebilirim, atanabilirim 2024?

04 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:58

15 Eylül'de binlerce kişi ortaöğretim sınavına katıldı. Sınav sonuçlarının 4 Ekim günü açıklanmasının ardından P94 puan türünde 50,55,60,65,70,75,80 puan alan adaylar atama olup olmayacağını ve nereye girebileceğini araştırmaya başladı.

KPSS P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve memur meslekleri belli oldu

KPSS P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve memur meslekleri belli oldu

KPSS ortaöğretim taban ve atama puanlarıyla beraber sonuçlarını öğrenen adaylar 50,60,70 puanla nereye atanabileceğini merak etmeye başladı.

ÖSYM tarafından erişime açılan sonuçlara ulaşan adaylar aldıkları puan ile girebileceği kurumları araştırdı. KPSS P94 puan türü ile alım yapan kurumlar belli oldu.

KPSS 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİRİLİR, ATAMA OLUR MU?

15 Eylül'de sonlanan sınav sonrası bugün sonuçlar açıklandı. Ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlerde değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki tabloya göre girebileceğini kurumları öğrenebilirsiniz.

Adaylar aldıkları puana göre tercih yapacaklar bu nedenle geçen yıldaki taban puanları kontrol edebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI 2 YIL MI GEÇERLİ?

2024 yılında sınava giren adayların puanlarının geçerlilik süresi 2 sene olurken öğretmenler için 1 senedir. Sonuçların açıklanmasının ardından geçen 2 sene puan geçerli olurken yeni sınav uygulanmaması halinde sonuçlar bir sonraki puan açıklanmasına kadar geçerli oluyor.

KPSS 50,55,60,65,70,75,80 PUANLA HANGİ KURUMLARA GİREBİLİRİM?

ÖSYM puan​ kılavuzunda yer alan puanlara göre adaylar hangi kurumlara girebileceğine dair fikir yürütebiliyor. Kamuda memur olmak isteyenler ortaöğretim sınavına katılım sağladı.

Adaylar aldıkları puana göre alım yapan kamu kurumlarını öğrenebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar girebileceği kurumlara ulaşabiliyor.

Puanlara göre atamlar kadro ve şehirlerde farklılık gösteriyor.

KPSS ÖSYM PUAN KILAVUZU 2024

"KPSS-2024/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin

En Küçük ve En Büyük Puanlar" açıklaması ile tablo paylaşıldı.

KPSS B GRUBU NEDİR, HANGİ MESLEKLER?

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi meslekler B kategorisinde bulunuyor.