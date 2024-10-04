KPSS Ortaöğretim 65, 66, 67, 68 puanla nereye girebilirim? ÖSYM sonuçları açıkladı

04 Ekim 2024 11:09 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:10

15 Eylül günü gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 4 Ekim Cuma günü erişime açıldı. Binlerce adayın katıldığı ortaöğretim sınavında puanlar bugün açıklandı. 65, 66, 67, 68,72,79,64,57 puanla nereye atanabileceği kadro ve şehre göre farklılık gösteriyor.

KPSS 65, 66, 67, 68,72,79,64,57 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS ortaöğretim sınavında bugün sonuçlar açıklandı. Puanlara göre atamalar şehir ve kadroya göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle adaylar ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzu incelemelidir.

KPSS 50,53,54,55,67,75,64,76 PUANLA ATAMA OLUR MU, HANGİ KURUMLARA?

Ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlerde değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdaki tabloya göre girebileceğini kurumları öğrenebilirsiniz.

SINAV SONUÇ EKRANI