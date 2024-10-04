KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 08:57

2024 yılında 15 Eylül'de gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarını gören adaylar ise tercihlerin ne zaman başlayacağını ve ortaöğretim mesleklerini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara atama yapılabilecek.

4 Ekim günü KPSS ortaöğretim puanları öğrenilecek. ÖSYM tarafından bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bekleniyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınav ile hangi kurumlara atanır, ortaöğretim meslekleri nelerdir belli oldu. KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ 2024 15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen ortaöğretim sınavının sonuçlar bugün açıklanacak. P94 ortaöğretim mesleklerinden bazıları şöyle: Üniversiteler Enstitüler Bakanlıklar Karayolları Genel Müdürlüğü SGK Başkanlığı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği DSİ Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü TÜİK Başkanlığı İlgili Haberler KPSS P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve memur meslekleri belli oldu KPSS ortaöğretim 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girebilirim, atanabilirim 2024? KPSS ortaöğretim 53,54,58,61,63,68,69,71 puanla atama olabilecek meslekler ve kurumlar