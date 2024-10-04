KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu
2024 yılında 15 Eylül'de gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarını gören adaylar ise tercihlerin ne zaman başlayacağını ve ortaöğretim mesleklerini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara atama yapılabilecek.
4 Ekim günü KPSS ortaöğretim puanları öğrenilecek. ÖSYM tarafından bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bekleniyor.
Binlerce kişinin katılım sağladığı sınav ile hangi kurumlara atanır, ortaöğretim meslekleri nelerdir belli oldu.
KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ 2024
15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen ortaöğretim sınavının sonuçlar bugün açıklanacak.
P94 ortaöğretim mesleklerinden bazıları şöyle:
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Karayolları Genel Müdürlüğü
SGK Başkanlığı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
TÜİK Başkanlığı