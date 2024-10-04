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KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 08:57
KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu

2024 yılında 15 Eylül'de gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün açıklanıyor. Sınav sonuçlarını gören adaylar ise tercihlerin ne zaman başlayacağını ve ortaöğretim mesleklerini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlara atama yapılabilecek.

4 Ekim günü KPSS ortaöğretim puanları öğrenilecek. ÖSYM tarafından bugün açıklanacak olan sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı bekleniyor.

Binlerce kişinin katılım sağladığı sınav ile hangi kurumlara atanır, ortaöğretim meslekleri nelerdir belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ 2024

15 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen ortaöğretim sınavının sonuçlar bugün açıklanacak.

P94 ortaöğretim mesleklerinden bazıları şöyle:

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Karayolları Genel Müdürlüğü

SGK Başkanlığı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS ortaöğretim meslekleri belli oldu - 1. Resim

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

TÜİK Başkanlığı

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Kaynak: TGRT Haber

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