KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 4 Ekim’de açıklanacak

14 Eylül 2024 18:01 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:07

15 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı uygulanacak. Adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak edildi. Soru ve cevap anahtarının duyurulması da bekleniyor.

Kpss ortaöğretim sınavında kalem ve silgi verilecek

Kpss ortaöğretim sınavında kalem ve silgi verilecek

KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 120 soru sorulacak

KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak ve 120 soru sorulacak

Yarın milyonlarca kişi ortaöğretim sınavına katılacak. T.C. kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi ile sınava girecek olan adaylar 130 dakika binada kalacak.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül günü uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sonuçlara erişebilecekler.

KPSS KAÇ SORU SORULACAK 2024?

Yarın yapılacak olan sınavda genel yetenek ve genel kültür olacak ve toplamda 120 soru verilecek.

Adaylara 130 dakika verilecek ve kullanması uygun görülen engelli adaylara 30 dakika ek süre verilebilecek.

SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Puanlar 2 yıl geçerli olurken katılan adayların puanı, sınavın yapıldığı sene ve sonraki yıl geçerli olacak.

Bu süreçte herhangi bir kamu kurumunun personel alımı yapmaması halinde puanın geçerlilik süresi uzatılabiliyor.