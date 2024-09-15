KPSS ortaöğretim sınavı 10.15'te başlıyor, 130 dakika sürüyor

15 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:23

KPSS ortaöğretim sınavı bugün yapılıyor. Memur olmak isteyen iki milyon adayın başvurduğu ortaöğretim KPSS'de 120 soru için 130 dakika süre verilecek. Sınava girecek adaylar ve onları dışarıda bekleyen yakınları KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor merak ediyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS ortaöğretim sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki test yapılacak.

KPSS NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS ortaöğretim sınavı için salona saat 10.00'dan sonra adaylar alınmayacak. 2024 KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15'te başlayacak.

Yüz yirmi sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için adaylara 130 dakika süre verildi. Yani KPSS saat 12.25'te sona erecek.

KPSS'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Kılavuzda yapılan açıklamaya göre KPSS Ortaöğretim’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınavdan çıkılmıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 4 Ekim'de açıklanacak.