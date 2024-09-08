KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika sürecek

08 Eylül 2024 07:06 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 16:09

Milyonlarca öğrenci 15 Eylül'de KPSS ortaöğretim sınavında soruları cevaplayacak. Adayların gündeminde ise sınavın ne kadar sürdüğü ve kaç dakika süreceği yer aldı. Ortaöğretim sınavı 10.15'te başlayacak.

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri T.C kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek

KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri T.C kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek

ÖSYM tarafından yapılcak olan KPSS ortaöğretim sınavına girenler kaç saat süreceğini ve ne zaman çıkıldığını araştırmaya başladı.

10.15'te başlayan sınavın ardından soru ve cevap anahtarı da bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRER?

Sınav 15 Eylül günü yapılacak. 10.15'te başlayan sınav toplamda 130 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınava girmeden önce belgesini unutan adaylar ÖSYM sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecek. Yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin ais. osym.gov tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."