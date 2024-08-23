KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül’de gerçekleşecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanlığınca yapılan ve lise mezunlarına memur olma fırsatı sunan KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül Pazar günü yapılacak.
ÖSYM internet sitesinde yayımlanan takvimine göre; 15 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Ortaöğretim Sınavına liseden mezun olan adaylar girebiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
Devlet memur alımı için yalnızca lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ve sınav yerleri henüz erişime açılmadı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
KPSS giriş belgelerini sorgulamak isteyen adaylar, belgelerin erişime açıldığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriye ÖSYM internet sitesinden sınav yerlerine erişebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının Ekim ayında erişime açılması bekleniyor.
ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?
Lise mezunlarının ortaöğretim KPSS’den 70 ve üzeri puan alması halinde atanabileceği kadrolar şu şekildedir;
İnfaz Koruma Memuru
Şoför
Hizmetli
Memur
İtfaiye Eri
Zabıta Memuru
Teknisyen
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni