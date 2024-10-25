KPSS Ortaöğretim tercih maratonu için geri sayım

25 Ekim 2024 13:22 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:24

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçlarına göre geçen yılın taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı.

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KPSS​ Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih duyurusu yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte tercih tarihleri netlik kazanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANI KAÇ?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için KPSS Ortaöğretim taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. Ancak 60 ile 70 arasında olan taban puanlar merkezi yerleştirme için yeterli olabilir. Rekabetçi kadrolar için taban puanlar 85 ve üzeri kabul edilebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAVAN PUANI KAÇ?

KPSS Ortaöğretim tavan puanını geçen yıl sınavı başarıyla geçen adayların aldıkları en yüksek puanı belirler. Tavan ve taban puanlar kesin olarak ÖSYM tarafından yayınlanır.

KPSS P94 PUAN TÜRÜYLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü