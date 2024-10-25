KPSS Ortaöğretim tercih maratonu için geri sayım
KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçlarına göre geçen yılın taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı.
KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KPSS Ortaöğretim tercihleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih duyurusu yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte tercih tarihleri netlik kazanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANI KAÇ?
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için KPSS Ortaöğretim taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. Ancak 60 ile 70 arasında olan taban puanlar merkezi yerleştirme için yeterli olabilir. Rekabetçi kadrolar için taban puanlar 85 ve üzeri kabul edilebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TAVAN PUANI KAÇ?
KPSS Ortaöğretim tavan puanını geçen yıl sınavı başarıyla geçen adayların aldıkları en yüksek puanı belirler. Tavan ve taban puanlar kesin olarak ÖSYM tarafından yayınlanır.
KPSS P94 PUAN TÜRÜYLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü