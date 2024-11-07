KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından kılavuz bekleniyor

07 Kasım 2024 10:33 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:43

KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınava giren adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi beklerken gözler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzuna çevrildi.

2024​ yılında KPSS​ sınavına giren milyonlarca aday kamu kurumlarında çalışmak için tercih​ tarihlerini yakından takip ediyor.

ÖSYM tarafından kılavuzun da yayınlanmasıyla beraber kurumlardaki kontenjan durumuna dair bilgi de alınacak. Tercih işlemleri henüz başlamadı.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

Milyonlarca aday, ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Kılavuzun yayınlanmasıyla beraber tercihlere dair detayların da belli olması bekleniyor.

Kılavuzda alım yapacak olan kurumların kontenjanları da bulunacak. Tercihler henüz başlamadı, ÖSYM tarafından tarihlerin duyurulması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, NE ZAMAN?

KPSS sınavına giren binlerce aday tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

ÖSYM henüz ortaöğretim tercih kılavuzunu duyurmadı. Kısa süre içerisinde tercih tarihlerinin ve kılavuzun duyurulması bekleniyor.

Kılavuzda alım yapılacak olan kurumlardaki kontenjan durumu, başvuru şartları ve tarihler de bulunacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu yıl sınava giren adayların puanları 2 sene boyunca geçerli olurken öğretmenler için 1 sene geçerlilik süresi bulunuyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra puan 2 yıl geçerli olacak. Yeni sınav uygulanmaması halinde sonuçlar bir sonraki puan duyurusuna kadar geçerli olacak.

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KPSS P1,P2,P3 MESLEKLERİ VE KURUMLARI

KPSS P1 ile alım yapan meslekler arasında Bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.