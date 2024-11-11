KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

11 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:39

ÖSYM’nin 2 yılda bir düzenlediği ve lise mezunlarına devlet kurumlarında çalışma imkânı sunan KPSS Ortaöğretim tercihlerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. ÖSYM’den yapılan açıklamalar takip ediliyor.

2024 KPSS Ortaöğretim sınavlarına giren ve aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma planı yapan binlerce lise mezunu, ÖSYM'nin ne zaman tercih kılavuzu yayımlayacağını merak ediyor. ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN? ÖSYM tarafından paylaşıma açılacak olan 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ile birlikte tercih ekranı da açılacak. 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri de belli olacak. Kılavuzun yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELERDE İŞER GİRİLİR? Üniversiteler Enstitüler Bakanlıklar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Türk Dil Kurumu Başkanlığı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sıkça Sorulan Sorular KPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin kılavuzları yayınlaması bekleniyor İlgili Haberler KPSS kalkıyor mu? Sosyal medyadaki iddialar sonrası gündeme geldi KPSS lisans sınavında 4 soru iptal edildi! ÖSYM yeniden değerlendirme sonuçlarını duyurdu 2024 KPSS önlisans tercih takviminin yayımlanacağı tarih merak ediliyor