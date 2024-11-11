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KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:39
KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor

ÖSYM’nin 2 yılda bir düzenlediği ve lise mezunlarına devlet kurumlarında çalışma imkânı sunan KPSS Ortaöğretim tercihlerinin yapılacağı tarih merak konusu oldu. ÖSYM’den yapılan açıklamalar takip ediliyor.

2024 KPSS Ortaöğretim sınavlarına giren ve aldıkları puanlar kapsamında kamu kurumlarında istihdam olma planı yapan binlerce lise mezunu, ÖSYM'nin ne zaman tercih kılavuzu yayımlayacağını merak ediyor.

KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 1. Resim

ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından paylaşıma açılacak olan 2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu ile birlikte tercih ekranı da açılacak.

2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor - 2. Resim

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih tarihleri de belli olacak. Kılavuzun yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA NERELERDE İŞER GİRİLİR?

  1. Üniversiteler
  2. Enstitüler
  3. Bakanlıklar
  4. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  5. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
  6. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  7. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  8. Karayolları Genel Müdürlüğü
  9. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
  10. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
  11. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  12. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
  13. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
  14. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  15. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  16. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  17. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
  18. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
  19. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
  20. Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
  21. Türk Dil Kurumu Başkanlığı
  22. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  23. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
  24. Gelir İdaresi Başkanlığı
  25. Sayıştay Başkanlığı
  26. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  27. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  28. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
  29. Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  30. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  31. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  32. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular
ÖSYM'nin kılavuzları yayınlaması bekleniyor

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Kaynak: TGRT Haber

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