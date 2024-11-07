KPSS ortaöğretim tercihlerinin yapılacağı tarih bekleniyor

07 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:22

KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçlarına göre geçen yılın taban ve tavan puanlarını incelemeye başladı.

KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih duyurusu yapılmadı. Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte tercih tarihleri netlik kazanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANI KAÇ?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için KPSS Ortaöğretim taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. Ancak 60 ile 70 arasında olan taban puanlar merkezi yerleştirme için yeterli olabilir. Rekabetçi kadrolar için taban puanlar 85 ve üzeri kabul edilebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM TAVAN PUANI KAÇ?

KPSS Ortaöğretim tavan puanını geçen yıl sınavı başarıyla geçen adayların aldıkları en yüksek puanı belirler. Tavan ve taban puanlar kesin olarak ÖSYM tarafından yayınlanır.