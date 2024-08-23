KPSS P1,P2,P3 puan türü ile alım yapan kurumlar 2024
14 Temmuz'da yapılan KPSS lisans sınavının sonuçları bugün itibarıyla açıklanırken adaylar puan türlerini araştırmaya başladı. P1,P2,P3, P10 nedir merak edilirken ÖSYM puan türlerine göre alım yapan kurumlar da belli oldu.
KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açıldı. Sonuçlarına ulaşan adaylar ÖSYM puan türlerini araştırırken P10,P2 nedir gündeme geldi.
KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
ÖSYM P1 puan türünde Genel Yetenek - Genel Kültür testi göz önünde bulundurulurken Genel Yetenek testinde %70, Genel Kültür testinde %30 etkisi vardır.
Alım yapan kurumlar şöyle:
Bakanlıkların mühendislik kadroları
BİST Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
ÖSYM KPSS 2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN YERLER 2024
Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40 olarak etkili olurken ön lisans ve ortaöğretim sınavına giren adayların P2 puanı hesaplanmıyor.
Alım yapılan kurumlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı yer aldı.
KPSS PUAN P3 TÜRÜ NEDİR?
Genel Kültür ve Genel Yetenek puanları eşit düzeyde olurken lisans B grubu kadro atamasında kullanılıyor. Alım yapılan kurumlar ise şöyle:
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı