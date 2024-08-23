KPSS P1,P2,P3 puan türü ile alım yapan kurumlar 2024

23 Ağustos 2024 10:11 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 10:44

KPSS lisans sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açıldı. Sonuçlarına ulaşan adaylar ÖSYM puan türlerini araştırırken P10,P2 nedir gündeme geldi.

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

ÖSYM P1 puan türünde Genel Yetenek - Genel Kültür testi göz önünde bulundurulurken Genel Yetenek testinde %70, Genel Kültür testinde %30 etkisi vardır.

Alım yapan kurumlar şöyle:

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

ÖSYM KPSS 2 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN YERLER 2024

Genel Yetenek %60, Genel Kültür %40 olarak etkili olurken ön lisans ve ortaöğretim sınavına giren adayların P2 puanı hesaplanmıyor.

Alım yapılan kurumlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı yer aldı.

KPSS PUAN P3 TÜRÜ NEDİR?

Genel Kültür ve Genel Yetenek puanları eşit düzeyde olurken lisans B grubu kadro atamasında kullanılıyor. Alım yapılan kurumlar ise şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı