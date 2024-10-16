KPSS P122, P123 ve P124 puan türü nedir? DHBT sonuçları bugün açıklanıyor

16 Ekim 2024 09:11 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:19

16 Ekim günü ÖSYM tarafından DHTB sonuçları açıklanacak. Sonuç ekranında KPSS P122, P123 ve P124 puan türünü gören adaylar hangi mesleklere atanabilirim araştırmaya başladı.

KPSS DHBT puanının kaç yıl geçerli olduğu belli oldu

KPSS DHBT puanının kaç yıl geçerli olduğu belli oldu

KPSS DHBT sınavından 70 puan almak için gereken net sayısı

KPSS DHBT sınavından 70 puan almak için gereken net sayısı

KPSS DHBT Kur’an Kursu Öğreticisi atama puanları ve türü

KPSS DHBT Kur’an Kursu Öğreticisi atama puanları ve türü

22 Eylül'de binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS​ DHBT​ sınavında bugün sonuçlar belli olacak.

İmam olmak için hangi KPSS puan türü gerekir belli olurken adaylar P122 nedir merak ediyor.

KPSS P 122 PUAN TÜRÜ NEDİR?

Ortaöğretim düzeyinde mezun olan İmam Hatip​ ve dengi liselerden mezun adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerinde bulunabilmek için KPSS P122 puan türünü öğrenmelidir.

Ortaöğretim düzeyinde KPSS ve DHBT puanının hesaplanması halinde ortaya çıkan puan türüdür.

DHBT P123 PUAN TÜRÜ

KPSS DHBT’ye ön lisans düzeyinden katılacak olan adaylar için hesaplanacak puan türüdür. Ön lisans düzeyinde KPSS ve DHBT sınavına giren adayların P123 puan türü hesaplanacak.

KPSS DHBT P124 PUAN TÜRÜ VE MESLEKLERİ

Lisans düzeyinde KPSS ve DHBT sınavına girenlerin P124 puan türü hesaplanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonucunda puanlarına erişebilecek.

KPSS LİSANS DHBT'Yİ NE KADAR ETKİLİYOR 2024?

KPSS lisans puanının %30'u DHBT sınavında kullanılıyor. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen sonuçlar lisans düzeyindeki adaylar için P3 anlamına gelir. Buradaki puanın bir kısmı DHBT puanına ekleniyor.