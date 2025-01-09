KPSS P3 nedir? Alım yapan kurumlar ve meslekler personel alımıyla beraber gündemde

09 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylardan ise KPSS P3 puan türü isteniyor. Başvuruların başlamasıyla beraber puan türü ile alım yapan kurumlar konuşuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercih yerleştirme ücreti ne kadar?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı tercih yerleştirme ücreti ne kadar?

9 Ocak günü ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel​ alımı yapacak. Başvuru yapacak adaylardan ise KPSS P3 puan türü şart aranıyor.

KPSS P3 NEDİR, NE DEMEK?

Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları sonucunda alınan puan türüdür. Sınava giren adayların genel yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının %50'si ve Genel Kültür sorularına verdikleri doğru sayısının %50'si baz alınarak hesaplanıyor.

KPSS P3 ALIM​ YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER 2025

P3 puan türü ile alım yapılan bazı kurumlar şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı