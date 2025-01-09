KPSS P3 nedir? Alım yapan kurumlar ve meslekler personel alımıyla beraber gündemde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylardan ise KPSS P3 puan türü isteniyor. Başvuruların başlamasıyla beraber puan türü ile alım yapan kurumlar konuşuldu.
9 Ocak günü ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuza göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru yapacak adaylardan ise KPSS P3 puan türü şart aranıyor.
KPSS P3 NEDİR, NE DEMEK?
Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları sonucunda alınan puan türüdür. Sınava giren adayların genel yetenek sorularında yaptıkları net doğru sayısının %50'si ve Genel Kültür sorularına verdikleri doğru sayısının %50'si baz alınarak hesaplanıyor.
KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR VE MESLEKLER 2025
P3 puan türü ile alım yapılan bazı kurumlar şöyle:
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı