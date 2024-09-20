KPSS P93 puan türü ile zabıta memuru ve kamu kurumlarına şoför olunabiliyor

20 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:04

20 Eylül günü KPSS Ön lisans sonuçları erişime açıldı. Ön lisans sınavına giren adayların KPSS P93 puanı hesaplanıyor. Bugün sınav sonuçlarına erişen adaylar ise KPSS P93 puan türü nedir, hangi kurumlara alım yapılıyor araştırmaya başladı.

KPSS Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor

KPSS Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

KPSS Ön Lisans 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla atanacak kurumlar ve B grubu kadrolar

Ön Lisans sınavında sonuçlar​ bugün itibarıyla açıklandı. KPSS​ P93 puan türü ile hangi kurumlara atanır merak edilmişti. 50,53,55,56,67,86 puan alanların hangi kurumlara girebileceği de ÖSYM tablosuna göre öğrenilebiliyor.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

20 Eylül günü KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. Ön lisans sınavında P93 puan türü hesaplanıyor.

KPSS ÖN LİSANS P93 TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR 2024?

Belediyelerde zabıta memuru, Kamu kurumlarında şoför, Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur, İşletmen & kontrolör, Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, Anbar memuru, Hizmetli, Kaloriferci, Polis, Astsubay, Sekreter mesleklerine atama yapılabilir.

ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Eylül günü gerçekleşen sınavın sonuçları bugün ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sonuç ekranı aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifresi ile puanlarına erişebiliyor.