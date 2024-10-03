KPSS P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve memur meslekleri belli oldu

03 Ekim 2024 14:15 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 14:25

KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak olan sonuçlar sonrasında KPSS P94 puan türü nedir, hangi kurumlar alım yapar gündeme geldi.

15 Eylül günü gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla beraber sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Ortaöğretim sınavına katılan binlerce aday P94 puan türü ile alım yapan kurumları araştırmaya başladı.

Ortaöğretim sınav sonucunda P94 puan türü yer alıyor.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P94, ortaöğretim sonuçlarında bulunuyor. Adaylar puanlarını bu tür üzerinden görebilecek. KPSS'de her alan için farklı puan türü kullanılıyor. Bazı kamu kuruluşları ise 94 puan türü ile alım yapıyor.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR 2024

P94 türü ile alım yapan kurumlardan bazıları şöyle:

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Karayolları Genel Müdürlüğü

SGK Başkanlığı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

DSİ Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

TÜİK Başkanlığı

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınava giren adayların aldıkları puanlar 2 yıl boyunca geçerli oluyor. Fakat 2024-KPSS'de alınan puanların geçerliliği öğretmenler için 1 senedir. Yeni bir sınavın uygulanmaması halinde bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadarki süreçte geçerliliğini korumaya devam eder.

KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN MEMUR MESLEKLERİ

4 Ekim günü ÖSYM tarafından ortaöğretim sınav sonuçları açıklanacak. Puan ekranında oluşacak olan P94 türü ile alım yapan memur meslekleri arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bakanlıklar yer alıyor.