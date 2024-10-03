KPSS P94 puan türüne göre alım yapan kurumlar ve memur meslekleri belli oldu
KPSS ortaöğretim sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından duyurulacak olan sonuçlar sonrasında KPSS P94 puan türü nedir, hangi kurumlar alım yapar gündeme geldi.
15 Eylül günü gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla beraber sonuçlar için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Ortaöğretim sınavına katılan binlerce aday P94 puan türü ile alım yapan kurumları araştırmaya başladı.
Ortaöğretim sınav sonucunda P94 puan türü yer alıyor.
KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?
P94, ortaöğretim sonuçlarında bulunuyor. Adaylar puanlarını bu tür üzerinden görebilecek. KPSS'de her alan için farklı puan türü kullanılıyor. Bazı kamu kuruluşları ise 94 puan türü ile alım yapıyor.
KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR 2024
P94 türü ile alım yapan kurumlardan bazıları şöyle:
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Karayolları Genel Müdürlüğü
SGK Başkanlığı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
DSİ Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
TÜİK Başkanlığı
KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınava giren adayların aldıkları puanlar 2 yıl boyunca geçerli oluyor. Fakat 2024-KPSS'de alınan puanların geçerliliği öğretmenler için 1 senedir. Yeni bir sınavın uygulanmaması halinde bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadarki süreçte geçerliliğini korumaya devam eder.
KPSS P94 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN MEMUR MESLEKLERİ
4 Ekim günü ÖSYM tarafından ortaöğretim sınav sonuçları açıklanacak. Puan ekranında oluşacak olan P94 türü ile alım yapan memur meslekleri arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bakanlıklar yer alıyor.