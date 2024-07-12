KPSS sınavında adayların en az 15 dakika gözetmenlerin ise 10 dakika önce salonda hazır bulunmaları gerekir

12 Temmuz 2024 14:59 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:12

Binlerce adayın gireceği 2024 KPSS Lisans Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumdan oluşacak olan sınava adaylar ve gözetmenler kaç dakika önce girmeleri gerektiğini merak ediyor.

KPSS SINAVINA KAÇ DAKİKA ÖNCE GİRİLİR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'de başlayacak.

Adayların en geç sınav saatinden 15 dakika önce salonda olmaları gerekiyor.

10.00'dan sonra gelecek olan adaylar oturuma alınmayacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise öğleden sonra 14.45'te düzenlenecek.

İlk oturumda olduğu gibi adayların sınav saatinden 15 dakika önce salonda olmaları gerekiyor.

14.30'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklar.

KPSS SINAVINDA GÖZETMENLERİN KAÇ DAKİKA ÖNCE SALONDA OLMASI GEREKİYOR?

KPSS sınavında görev alacak gözetmenlerin sınav saatinden en geç 10 dakika önce salonda olmaları gerekiyor.