KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:18

Bugün gerçekleştirilen KPSS 2024 ortaöğretim sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı gündem oldu. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu gerçekleştirildi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar KPSS cevap anahtarı ve kitapçığı ne zaman açıklanacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI MI? ÖSYM tarafından 2024-KPSS Ortaöğretim sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı. Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak 25 Eylül 2024 tarihine kadar soru kitapçığı ve cevap anahtarını görüntüleyebilecek. KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/uW44XKES4Zpic.twitter.com/pZEZTjZhY4 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi)