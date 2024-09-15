KPSS'de 70 puan almak için 40-45 arası net yapmak gerekiyor

15 Eylül 2024 13:04 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:56

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS'de 70 puan kaç net ve puan hesaplama nasıl yapılır konuları gündeme geldi.

Yaklaşık olarak 2 milyon adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim oturumu bugün gerçekleştirildi.

Oturumun gerçekleştirilmesinin ardından ÖSYM temel soru kitapçığını resmi internet sitesinden yayımladı.

Cevaplarını kontrol eden adaylar tarafından KPSS'de 70 puan kaç net ve puan hesaplamanın nasıl yapıldığı merak ediliyor.

KPSS'DE 70 PUAN KAÇ NET YAPIYOR?

KPSS atamalarında genel olarak minimum 70 puan şartı aranıyor.

KPSS sınavından 70 puan almak için adayların en az 40-45 arası bir net yapmaları gerekiyor.

80 puan almak için: 67-72 arası net

90 puan almak için: 87-92 arası net

KPSS'DE PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim kadroları P94 puan türü üzerinden tercih yapıyor.

KPSS değerlendirilmesi yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak puanlar hesaplanıyor.

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS puan hesaplanmasında kullanılacak olan formül ise şöyle: