KPSS’ye geri sayım başladı: 2024 KPSS ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz tarihinde yapılacak

07 Haziran 2024 10:13 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:13

ÖSYM’nin takvimine göre 15 Eylül’de gerçekleşecek olan Ortaöğretim KPSS sınavı için başvurular, 18-30 Temmuz tarihinde alınacak.

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin internet sitesinde yayınlanan 2024 takvimine göre lise mezunu adaylar, 15 Eylül’de olan Ortaöğretim KPSS sınavı için başvurularını 18-30 Temmuz tarihlerinde yapacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Devlet memur alımı için yalnızca lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru işlemlerini 18-30 Temmuz tarihlerinde erişime açılan ÖSYM internet sitesi ve mobil uygulamasından yapacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?

İnfaz Koruma Memuru

Şoför

Hizmetli

Memur

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

Teknisyen

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

ORTAÖĞRETİM KPSS’DEN 70 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

KPSS Ortaöğretim sınavından 70 puan alabilmek için 40-45 arası net yapmak gerekiyor.