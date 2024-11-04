Kral 6. Felipe kimdir? Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı'na çamur fırlatıldı

04 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:05

İspanya’da son 50 yılın en büyük felaketi yaşanırken Valencia'yı ziyaret eden İspanya Kralı'na çamur fırlatıldı. İspanya'nın doğusundaki Valencia bölgesinde 210'dan fazla kişi sel felaketinde hayatını kaybetti.

Valenciya’yı vuran sel felaketinin ardından İspanya Kralı Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, selden etkilenen Paiporta kasabasını ziyaret etti.

“KATİL” DİYE BAĞIRDILAR

Protestocular, Kral Felipe ve diğer liderlere “katil” diye bağırdı. Protestoculardan biri, “Dört gün geç kaldınız” diyerek tepki gösterdi.

O esnada kral ve kraliçe korumalar tarafından çevrelenirken kalabalığın öfkesi dinmek bilmedi.

Protestocular kralı bir şey yapmamakla suçladı.

SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI 211’E YÜKSELDİ

İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan son 50 yılın en büyük felaketi gösterilen şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı son açıklamada, selin ülkenin yakın tarihindeki "en büyük doğal afet" olduğunu ifade ederek hayatını kaybedenlerin sayısının ise 211'e yükseldiğini duyurdu.

Sanchez, "Müdahalenin yeterli olmadığının farkındayım. Ciddi sorunlar olduğunu biliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

KRAL 6. FELİPE KİMDİR?

İspanya veliaht prensi Infante I. Juan Carlos ve Prenses Sofia'nın üçüncü çocuğu olarak Madrid'de doğdu.

Felipe lise eğitimini Kanada'da gördü.

2009 yılına gelindiğinde rütbeleri, Karada Yarbay, Deniz kuvvetlerinde firkateyn kaptanı, Hava kuvvetlerinde yarbaydır.

İspanya'da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan eski Kral Juan Carlos'un yerine 19 Haziran 2014'te tahta çıkan 56 yaşındaki Kral 6. Felipe, görevindeki 10. yılını geride bıraktı.

Kral 6. Felipe'nin 10 yıllık yönetimine, ekonomik ve finansal krizler, özellikle babası Emerit Kral Juan Carlos hakkındaki yolsuzluk iddiaları ve İspanya içinde yaşanan Katalonya sorunu, Kovid-19 salgını ve iki büyük siyasi partiye dayalı ülkedeki siyasi sistemin değişmesi damga vurdu.