Kredi borcu yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? BDDK yapılandırma başvuru şartları 2025

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılandırma kapsamı genişletildi. Duyuruda yer alan bilgilere göre BDDK'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtildi. Vade ve başvuru süreleri kısalırken daha az maliyetli bir sürecin beklendiği de belirtildi.

KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞLADI MI?

Yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiğininin belirtildiği açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

BDDK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları bankalar üzerinden yapılırken ilgili bankaların şubeleri veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılacak. Yapılandırma başvurusu onaylananlara yapılandırma sözleşmesi imzalatılacak.

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."