Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kredi borcu yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? BDDK yapılandırma başvuru şartları 2025

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletirken kredi kartı yapılandırma başladı mı merak konusu oldu. Kredi borcu yapılandırma başvuru şartları duyuruldu, süreç başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kredi borcu yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? BDDK yapılandırma başvuru şartları 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 11:24

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılandırma kapsamı genişletildi. Duyuruda yer alan bilgilere göre 'nin, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtildi. Vade ve başvuru süreleri kısalırken daha az maliyetli bir sürecin beklendiği de belirtildi.

KREDİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞLADI MI?

Yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiğininin belirtildiği açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kredi borcu yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? BDDK yapılandırma başvuru şartları 2025

BDDK KREDİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu yapılandırma başvuruları bankalar üzerinden yapılırken ilgili bankaların şubeleri veya mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla yapılacak. Yapılandırma başvurusu onaylananlara yapılandırma sözleşmesi imzalatılacak.

Kredi borcu yapılandırma başladı mı, nasıl yapılır? BDDK yapılandırma başvuru şartları 2025

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi Kartı vadeleri artıyor mu? Filiz Eryılmaz açıkladı
Emekli maaşlarına bloke konulabilecek! Kredi çekenler dikkat: Yargıtay'dan önemli karar
ETİKETLER
#bddk
#kredi kartı
#ihtiyaç kredisi
#kredi borcu
#Kredi Yapılandırması
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.