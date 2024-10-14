Kredi kartı limitini düşürmek için izlenecek adımlar belli oldu

14 Ekim 2024 13:03 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 13:05

Kredi kartı limitinin nasıl düşürüleceğine dair araştırmalar hız kazandı. Savunma Sanayi Fonu'nun gelirini artırmak amacıyla 100 bin liranın üstündeki kredi kartlarından 750 TL fon payı alınacak.

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma sanayii için 100 bin liralık limite 750 liralık kesintinin hangi gün olacağı netleşti! Kart sahibinin hesabına yansıtılacak

Savunma Sanayine katılım payı ücreti kapsamında kredi kartlarından alınacak hizmet bedeli nedeniyle vatandaşlar, kart limitlerini düşürmek için bankaları aradı.

KREDİ KARTI​ LİMİTİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Kredi kartı limitini düşürmek, genellikle hızlı ve basit bir süreçtir. Bunun için birkaç farklı yol izlenebilir. İşte, kredi kartı limitini düşürmenin yolları:

1. Kredi kartınızın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kart limitini düşürme talebinde bulunabilirsiniz.

2. Mobil veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kartı limit​ değişikliği yapabilirsiniz.

3. Bağlı olduğunuz bankanın şubesine giderek kredi kartı limit düşürme talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.

4. Bankalara dilekçe verebilirsiniz.

5. Kredi kartınızın otomatik limit artışını kapatarak limit artmasını engelleyebilirsiniz.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT DÜŞÜRME ŞARTLARI NELER?

Kredi kartlarının limit düşürme işlemi için bankaların belirli talepleri bulunabilir. Bunlar; borç bakiyeniz mevcut limitin altına düşene kadar kart limitinizi düşüremeyebilirsiniz.

Aynı zamanda banka kart limitini bir defada çok fazla düşürmeyi kabul etmeyebilir. Bu durumda limitinizi belirli aralıklarla düşürebilirsiniz.