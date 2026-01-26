Kredi kartı limitleri değişiyor mu azalacak mı? Kredi kartlarında yeni dönem

Türkiye’de kredi kartı kullanan milyonlarca kişi için limit tartışmaları yeniden gündemde.

Finansal İstikrar Komitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında düzenlediği son toplantı sonrası, bankaların mevzuata aykırı şekilde yükselttiği kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir adım atılacağı iddia edildi.

Bu kapsamda, yüksek limitli kredi kartlarında gece yarısı güncelleme yapılabileceği konuşuluyor.

İddiaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğiyle uyumsuz biçimde bazı bankalar, müşterilerin ödeme gücünün çok üstünde kredi kartı limiti tanımladı.

Bu durumun piyasa dengelerini zorladığı ve borçluluk riskini arttırdığı ifade edildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR MU AZALACAK MI?

Toplantıda sektör temsilcilerine limit uygulamalarında yasal çerçeveye geri dönülmesi yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı.

İddialara göre bankalar, BDDK tarafından uygulanabilecek para cezalarıyla karşılaşmamak için şişirilmiş limitleri yeniden değerlendirecek.

Bu süreçte, mevzuata uygun seviyelerin üzerine çıkan limitlerde azalma yaşanabileceği belirtiliyor.

Yeni dönemde, standart limit kullanan veya kredi kartı limiti gelirinin en fazla 4 katı seviyesinde olan müşteriler için bir değişim beklenmiyor.