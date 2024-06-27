Kredi ve banka kartı temassız işlem limitleri 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 TL olacak
Kredi ve banka kartı temassız işlem limitleri 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 TL olacak. Bu artış, kullanıcıların daha yüksek tutarlarda şifresiz işlem yapabilmesini sağlayacak.
Kredi ve banka kartlarında temassız ödeme limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren yükseltiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara gönderdiği yazıyla, 1 Temmuz 2022'de 750 TL olarak belirlenen şifresiz işlem limitinin artırılacağını duyurdu.
TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NE KADAR OLACAK?
Temassız ödeme limiti açıklanana göre, 1 Temmuz'dan itibaren 1.500 TL olacak.
İki yıl önce belirlenen 750 TL'lik limit, artan maliyetler ve kullanıcı talepleri doğrultusunda yeniden değerlendirildi.
Güncellenen limit, kullanıcıların temassız ödemeleri daha geniş bir aralıkta kullanabilmelerini amaçlıyor.
YENİ LİMİTİN ETKİLERİ NELER OLACAK?
1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak 1.500 TL'lik yeni limit, günlük alışverişlerde daha fazla kolaylık sağlayacak.
Düzenleme, temassız ödeme alışkanlıklarının artmasına ve daha geniş bir kullanıcı kitlesinin bu ödeme yöntemini tercih etmesine katkıda bulunacak.