Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma başladı

02 Kasım 2024 15:33 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 aya kadar yapılandırma kararından sonra 32 bin 599 kişi kamu bankalarına başvurdu. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarına yapılandırma vatandaşın araştırma konusu oldu.

Bankalardan borçlulara müjde: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başlıyor! Faiz ve vade belli oldu

Bankalardan borçlulara müjde: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başlıyor! Faiz ve vade belli oldu

Kredi kartını ve kredisini ödeyemeyenlere müjde! 60 ay taksit ile yapılandırma geliyor: Borç yapılandırma başvurusu başlıyor

Kredi kartını ve kredisini ödeyemeyenlere müjde! 60 ay taksit ile yapılandırma geliyor: Borç yapılandırma başvurusu başlıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla koordineli olarak yürürlüğe koyduğu makro ihtiyati adımları duyurdu. Bu kapsamda, bireysel kredi kartı​ ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için yeni bir yapılandırma imkânı sunulacağı açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar bir yapılandırma seçeneği tanındı.

TCMB​, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını 24 Ekim'de açıklayarak, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe soktu. Yeni düzenleme kapsamında Türk lirası kredi kartı dönem borçlarına göre faiz oranları belirlenirken, borçlunun yapılandırma başvurusu için bir yıl süresi bulunuyor.

1 Kasım’da yürürlüğe giren oranlara göre, kredi kartı borç yapılandırma seçeneklerinde faiz oranları şöyle belirlendi:

25.000 TL’nin altındaki borçlar için akdi faiz oranı %3,5 gecikme faiz oranı %3,8 25.000 - 150.000 TL arası borçlar için akdi faiz %4,25 gecikme faizi %4,55 150.000 TL üzerindeki borçlar için akdi faiz %4,75 gecikme faizi %5,05 uygulanacak.

Bu düzenlemeyle, borcu yapılandırmak isteyen vatandaşlar kredi kartı yapılandırma işlemlerine odaklanmış durumda. TCMB ayrıca, kredi kartlarında yapılandırmada uygulanacak faiz oranını %3,11 olarak sınırlandırdı.

YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç kredisi yapılandırma başvuruları ise anapara ve faiz ödemelerinde 30 günü geçen gecikmelerde yapılabilecek. Bu borçlar, yeni bir kredi alınmadan, 60 aya kadar yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması ile Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarının Değiştirilmesine İlişkin Basın Duyurusu yayımlanmıştır.



Aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.https://t.co/CaorKiJnrypic.twitter.com/b25ZBilPlH — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) September 26, 2024

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BDDK’nın duyurusunun ardından, 28 Ekim itibarıyla Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası aracılığıyla hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borcu yapılandırılan kişi sayısı 32.599’a ulaştı.

Vatandaşlar yapılandırma başvurularını doğrudan bankalar üzerinden yapabilir ve yapılandırma taksitlendirme hesaplamaları için destek alabilirler.