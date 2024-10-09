KYK burs sonuçlarının kasım ayında açıklanması bekleniyor

09 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:34

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı. Başvurular 13 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Burs başvurularının ardından gözler KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen 2024-2025 KYK burs​ sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim Salı günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve Kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmakta.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu kesilme nedenleri arasında; başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma, en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma, kayıt dondurma, ders kaydı yapmama, kayıt yenilememe, KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma, Kesin hükümle mahkum olma yer alıyor.