Kriptik hamilelik yaşayan Rus anne havalimanı tuvaletinde doğum yapmıştı! Belirtileri ve nasıl olduğu gündem oldu

21 Ekim 2024 16:06 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 16:07

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayın aslı ortaya çıktı. Antalya Havalimanında klozette bulunan yeni doğan bebek sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Bebeği terk eden Rus uyruklu annenin kiptik hamilelik yaşadığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda gündemde yer alan kriptik hamilelik nedir, nasıl olur merak ediliyor.

Antalya Havalimanında meydana gelen olay sosyal medyada da oldukça konuşulurken Rus uyruklu annenin Moskova'ya gitmek üzere olduğu tespit edilmişti. Son gelişmelere göre Rusya vatandaşı E.B.'nin kriptik hamilelik yaşadığı ortaya çıktı.

KRİPTİK HAMİLELİK NEDİR, NASIL OLUR?

Hamile olan kadının hamile olduğunu fark etmemesi durumudur. Hamilelikte yaşanan belirtilerin çok geç fark edilmesi hatta bazen hiç fark edilmemesi olarak tanımlanıyor. Böyle bir durumda kişi, adet döngüsüne devam ediyor, bulantı yaşamıyor ve kilo alımı aynı düzeyde seyir ediyor.

Belirtilerin yaşanmamasından dolayı da kadın, hamile olduğunu fark edemiyor.

Doktor Hatice Daş, tıpta böyle bir terimin bulunduğunu söyleyerek “Bu kadınların normal gebelik süreçlerinden farklı, semptomlar göstermemesi ile ilgili bir durumdur. Doğum sancısı çekip, doğum yapana kadar kadın semptom olmaksızın, normal gebeliğini yaşayabilir. Sonra da böyle kötü sonuçlar doğurabilir.

Normal gebeliklerde kadın özellikle 20'nci haftadan itibaren semptomları görebilir. Ama bazen hormonal değişikliklerle bazı kadınlarda bu yaşanabiliyor. Özellikle kilolu ve hormonal bozukluk yaşayan kadınlarda sık görülmese de bu şekilde görülebiliyor. Bu vaka da görüldüğü üzere zaten kilolu olan bir kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geliyor.

İlk etapta tabi ki gebelik düşünülmüyor. Kendisi de doktorlara kabızlığa bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini belirtiyor. Muayenesi de buna göre yapılıyor ve tedavi uygulanıyor. Görüntü itibarı ile de şüphelenilmediği için ilaç yazıp gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanında yaşanan olay sonrası Ayşegül Kübra Polat, gönüllü olarak ailenin avukatlığını üstlendi. Yaşanan olayın neden olduğunu da şu sözlerle ifade etti:

“Bu olay keşke yaşanmasaydı. Hepimiz bu olaydan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Ben öncelikle medyada yer alan yanlış bilgileri düzeltmek istiyorum. Müvekkilim her ne kadar basında 28 yaşındaymış gibi yazılmışsa da, aslında Haziran 2006 doğumlu olup, daha 18 yaşına 4 ay önce girmiş, genç bir kızdır. Kendisi lise öğrencisidir”

Sözlerine şöyle devam etti:

"Zira müvekkilim doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor. Bu tarz gebeliklerde, kadınların 4-5'nci aylara kadar farkına varmadıkları gibi bazı kadınların da doğum anına kadar farkında olmadıkları tespit edilmiştir.

Buna ilişkin dünyada birçok vaka mevcuttur. Böyle bir olay mümkün. Bu tarz gebeliklerde hamilelik belirtileri de olmuyor. Zaten müvekkil de hiçbir şekilde hamilelik belirtisi yaşamamış. Müvekkil oldukça kilolu bir genç kız ve eskiden beri süregelen hormonal bozuklukları sebebiyle de vücudunda herhangi farklı bir durum tespit etmemiştir. Hatta olayın yaşandığı günden, 4-5 gün önce sindirim sistemi problemi olduğunu düşünerek, annesi ile birlikte Alanya'da özel bir hastaneye gidiyorlar. Burada da tedavi yapılıp, ilaç verilerek gönderiliyor. Yani ortada tespit edilen, hamilelik gibi bir durum söz konusu değil.”

KRİPTİK HAMİLELİK NEDEN OLUR?

Tıpta bulunan bu terim genellikle hormonal dengesizlik, polikistik over sendromu, obezite gibi durumlardan kaynaklı yaşanabiliyor.

Nadir olarak karşılaşılan olay kişi psikolojik olarak etkilenebiliyor.