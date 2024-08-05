Kripto para piyasasında çalkalanma! BTC ve alt coinler düşüşte

05 Ağustos 2024 08:59 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 09:13

Birkaç gündür dünyada hakim olan İsrail-İran gerilimi, kripto para borsasını da etkilemeye başladı. Piyasada meydana gelen çöküşle beraber Bitcoinin düşüş sebebi de gündem oldu.

BTC DÜŞTÜ MÜ, NEDEN 5 AĞUSTOS GÜNCEL FİYATLAR

Kripto para borsasında düşüş yaşanırken Amerika'da resesyon korkuları, İran- İsrail gerginliği ve teknolojik hisselerde meydana gelen düşüş borsayı da etkiledi.

Bitcoin 53 bin dolara, Ethereum 2000 dolara düşerken yatırımcılarda panik hali başladı. Son hafta Bitcoin %25 ve ETH %35 düşüş yaşarken alt coinlerde de gerilme yaşandı. Bitcoinin 56 bin 500 dolarak üstüne çıkmaması halinde satışların devam edeceği belirtiliyor.

KRİPTO PARA BORSASINDA SON DURUM

Ethereum güncel fiyatı 2000 dolar sınırına kadar gelirken Aralık 2023'ten itibaren olan en düşük seviyeye geldi.

Geçtiğimiz hafta Ethereum, 3400 doları görmüştü. Yaşanan düşüşün ardından analistler, Nvidia gibi teknolojik şirketlerin hisselerinde de gerileme yaşandığını söylerken “Kripto paralar, hem ABD ekonomisi hem de teknoloji hisseleri ile uyum içerisinde.

Her ikisinden de olumsuz sinyaller gelmesi, kripto paralarda da panik satışları beraberinde getiriyor. Geçen hafta ABD borsalarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu haftanın ilk işlemlerinde Asya piyasalarında da satışlar devam ediyor. Moraller bozuk” ifadelerini kullanıyor.

KRİPTO ALT COİN DAHA DÜŞER Mİ 2024?

Bitcoin ve Ethereum dışında olan alt coinlerde de fiyatlar yarıya indi.

Bu sabah Solana 130 dolar, XRP 0,47 dolar, Cardano 0,31 dolar fiyatla işlem görmeye başlarken kayıplar devam ediyor.