Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

26 Haziran 2024 21:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:42

Bitcoin ve Ethereum haftaya kayıpla başladı, işte tüm kripto paralarda son durum

Bitcoin ve Ethereum haftaya kayıpla başladı, işte tüm kripto paralarda son durum

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Bu yeni yasa, kripto varlıkların daha güvenli ve denetimli bir ortamda işlem görmesini amaçlıyor.

YENİ YASA NE GETİRİYOR?

Yeni kanunla birlikte kripto varlıklar, "cüzdan" ve "kripto varlık hizmet sağlayıcı" gibi tanımlar kazandı.

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulması ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin alınması gerekecek.

Bu düzenleme, kripto varlık piyasasının şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

KRİPTO VARLIK PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Yasanın getirdiği düzenlemelerle, kripto varlıkların alım-satımı ve saklanması daha güvenli hale gelecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetleri sıkı denetim altına alınacak ve kullanıcıların mağduriyet yaşaması önlenecek.

Bu yeni düzenlemeler, piyasanın güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.