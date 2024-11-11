Küba'da 6,8 şiddetinde deprem sonrası can kaybı durumu bilgisi paylaşıldı

11 Kasım 2024 10:58 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:59

10 Kasım günü Küba'da meydana gelen şiddetli deprem sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Sarsıntı sonrası korku dolu anlar yaşanırken ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, merkez üssünü ve şiddetini de duyurdu.

Küba'da dün meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem gündemde yer almaya devam ediyor. Merkez üssü Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olarak açıklanırken can kaybı olup olmadığı da araştırıldı.

KÜBA DEPREM CAN KAYBI VAR MI?

10 Kasım günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olarak açıklandı.

KÜBA'DA 6,8 ŞİDDETİNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre derinliği 23,5 kilometre olan sarsıntının şiddeti 6,8 olarak ölçüldü. Tsunami uyarısı ve can kaybı olmadığı bilgisi de eklendi.

Küba'nın güneyinde 5,9 ve 6,8 şiddetindeki deprem sosyal medyada konuşuldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan verilere göre gün içerisinde ülkemizde meydana gelen sarsıntıların şiddetini ve konumunu anlık olarak öğrenebiliyoruz. 11 Kasım son depremler listesine göre bugün en son 09.22'de Eskişehir'de 2,7 şiddetinde sarsıntı oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BUGÜN DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Rasathane'de yer alan verilere göre 11 Kasım günü Türkiye'de hissedilen sarsıntılar ve şiddetleri şöyle:

Sivrihisar (Eskişehir) - 2.6

Sivrihisar (Eskişehir) - 2.7

Döşekkaya-Genç (Bingöl) - 2.3

Yunanistan - 3.5

Yoğunoluk-Kadirli (Osmaniye) - 1.9

Akdeniz - 1.4

Yoğunoluk-Kadirli (Osmaniye) - 2.2

Yunanistan - 3.4

Öncu-Yeşilyurt (Malatya) - 2.1

Soysalı-Ekinözü (Kahramanmaraş) - 2.7

Atalar-Şehitkamil (Gaziantep) - 3.4

Akdeniz - 2.5

Hırkatepe-Beypazarı (Ankara) - 2.0

Şekli-Beypazarı (Ankara) - 1.8

Ermişler (Van) - 1.2