Küçük Esnaf filmi bu akşam tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak

25 Haziran 2024 19:13 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:13

2016 yapımı olan Türk komedi dizisi Küçük Esnaf vizyona girdiği an oldukça ilgi görmüştü. Filmi izlemeyenler ise Küçük Esnaf konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Kendi halinde küçük bir esnaf olan ve çilingirlik yapan Berhudar’a babasının vefatından sonra mafyaya bıraktığı borç kalır. Parayı ayarlamaya çalışan Berhudar, ardı arkası kesilmeyen olaylarla karşılaşır ve bu olayların sonunda hayatının aşkıyla karşılaşır.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU

İbrahim Büyükak - Berhudar Bakır

Zeynep Koçak - Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt - Fahrettin

Cezmi Baskın - Hüseyin

Gupse Özay - Burcu

Ünal Yeter - Salih

Olgun Toker - Oktay

Beyti Engin - Dalyan

Erdal Tosun - Haydar

Kaan Yılmaz - Caner

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki Küçük Esnaf filmi, İstanbul Kadırga, Samatya ve Ağva’da çekildi.

KÜÇÜK ESNAF HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

İbrahim Büyükak, Gupse Özay ve Zeynep Koçak’ın başrolünü oynadığı Küçük Esnaf filmi 2016 yılında vizyona girdi.

KÜÇÜK ESNAF NE KADAR İZLENDİ?

2016 yılında gişe yapan filmler listesinde yirminci sırada yer alan Küçük Esnaf filmi vizyona girdiği yıl 832.050 izlenmeye ulaştı.