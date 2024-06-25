Küçük Esnaf filmi bu akşam tv ekranlarında izleyiciyle buluşacak
İbrahim Büyükak, Gupse Özay ve Zeynep Koçak’ın başrolde yer aldığı Küçük Esnaf isimli komedi filmi bu akşam 20.00 itibarıyla televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
2016 yapımı olan Türk komedi dizisi Küçük Esnaf vizyona girdiği an oldukça ilgi görmüştü. Filmi izlemeyenler ise Küçük Esnaf konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.
KÜÇÜK ESNAF KONUSU
Kendi halinde küçük bir esnaf olan ve çilingirlik yapan Berhudar’a babasının vefatından sonra mafyaya bıraktığı borç kalır. Parayı ayarlamaya çalışan Berhudar, ardı arkası kesilmeyen olaylarla karşılaşır ve bu olayların sonunda hayatının aşkıyla karşılaşır.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU
İbrahim Büyükak - Berhudar Bakır
Zeynep Koçak - Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt - Fahrettin
Cezmi Baskın - Hüseyin
Gupse Özay - Burcu
Ünal Yeter - Salih
Olgun Toker - Oktay
Beyti Engin - Dalyan
Erdal Tosun - Haydar
Kaan Yılmaz - Caner
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Komedi türündeki Küçük Esnaf filmi, İstanbul Kadırga, Samatya ve Ağva’da çekildi.
KÜÇÜK ESNAF HANGİ YIL ÇEKİLDİ?
İbrahim Büyükak, Gupse Özay ve Zeynep Koçak’ın başrolünü oynadığı Küçük Esnaf filmi 2016 yılında vizyona girdi.
KÜÇÜK ESNAF NE KADAR İZLENDİ?
2016 yılında gişe yapan filmler listesinde yirminci sırada yer alan Küçük Esnaf filmi vizyona girdiği yıl 832.050 izlenmeye ulaştı.