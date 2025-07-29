Küçükçekmece elektrik kesintisi 29 Temmuz! BEDAŞ İstanbul kesinti bilgilerini paylaştı

Bugün erken saatlerde başlayan elektrik kesintisi Küçükçekmece'de birçok bölgede etkili oldu. Vatandaşlar BEDAŞ resmi internet sitesini sık sık kontrol ederken bugün yaşanan kesintinin sonlanacağı saat duyuruldu.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, SAMİ PAŞA sk bölgelerinde 09.00'da başlayan arıza 13.00'e kadar sürerken MERKEZ-YEŞİLOVA mah 6.ENGİN, 7.LALE, GAZİ OSMAN PAŞA, MEZARLIK, SİNEMA sk bölgelerinde elektrik arızası 17.00'ye kadar sürecek.

Bugün MERKEZ-ATATÜRK mah 4.BÜLBÜL, SALI PAZARI, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi çalışmaları 17.00'de sona erecek.

MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 10.00 civarında başlayan arıza 18.00'e kadar devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ verilerine göre MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERHAT, 2.TOLGA, 3.BARBAROS, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, ASURLAR, EMRE, HAZAR, KEMALPAŞA, MİMARBAŞI, OKAN, ONUR, PİRİ REİS, URLA, ZEYTİN, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 10.00'da başlayan kesinti 18.002e kadar devam edecek.

MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.KILAVUZ, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SERHAT, 1.SÜLÜN, 1.YENİCE, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, URLA, YALAZ, ÇAMLICA sk bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan kesinti 18.00'de sona erecek.