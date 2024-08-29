Küçükçekmece metrobüs kazasında son durum: 1 kişi hayatını kaybetti

29 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:41

Bugün sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece'de meydana gelen kaza sonrasında metrobüs seferleri aksarken çalışıyor mu, düzeldi mi merak edilmişti. Olay yerine birçok sağlık ve polis ekibi gönderilirken yaralılara müdahale ediliyor.

SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi vefat ederken 35 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken vefat haberi geldi.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan 2 vatandaşı kurtarırken sağlık ekipleri müdahale etmeye başladı. Yaşanan kaza sonucunda hatta aksaklıklar meydana geldi.

METROBÜS YOLU AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 kişinin vefat ettiği ve 35 kişinin yaralandığı Sefaköy metrobüs kazasında son duruma göre seferler halen düzelmedi.

Ekipler olay yerinde çalışmalarına devam ederken metrobüs hattında aksamalar sürüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SON DAKİKA METROBÜS KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

35 kişinin yaralanıp 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın olduğu ana dair görüntüler geldi.