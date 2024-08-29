Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazası nedeniyle seferler aksıyor

29 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:28

Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var

Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var

Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika | İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüs hattında bugün zincirleme kaza olurken Sefaköy durağı aralığında meydana geldi.

Son dakika olayının ardından ekipler olay yerine sevk edilirken metrobüs seferleri ne zaman düzelecek, düzeldi mi merak edilmişti.

METROBÜS NEDEN ÇALIŞMIYOR, ARIZA MI VAR?

Metrobüs hattında yaşanan aksaklıklar vatandaşlar tarafından merak edilirken sebebi Küçükçekmece durağında meydana gelen kaza oldu.

Bugün olan metrobüs kazası sonrası ekipler olay yerine giderken seferlerde de aksama yaşanıyor.

KAZA SONRASI METROBÜS SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

29 Ağustos günü Sefaköy Küçükçekmece metrobüs hattında son dakika kazasının ardından seferler durdu.

Beylikdüzü yönüne giden aracın kaza yapması sonucunda seferler iki yönlü olarak dururken kaza yerinde ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASI SON DURUM NEDİR?

Beylikdüzü yönüne giden aracın kaza yapması sonucu ekipler olay yerine gelirken yaralıların olduğu öğrenildi.

Son gelen bilgilere göre 5 kişinin ağır yaralandığı bilinirken sağlık ve polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı yerde yaşanan kazada ana yola girmesi gereken şoförün normal yolda devam ettiğini fark etmesi üzerine aniden frene basmasıyla meydana gelen kazada direksiyonu sağa kırması sonucu ters yönden gelen başka metrobüse çarptı.