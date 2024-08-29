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Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:14

29 Ağustos günü İstanbul Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında meydana gelen son dakika kazasında birçok yaralı olurken metrobüs kazasının nerede olduğu merak edildi. Bugün Küçükçekmece'de olan kaza sonrası haberleri ve gelişmeleri de anlık olarak takip edildi.

Bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen metrobüs kazası Küçükçekmece - Sefaköy aralığında meydana gelirken birçok vatandaşın bulunduğu araçlarda karmaşa yaşandı. Ölü, yaralı var mı araştırılırken son durum bilgileri geliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

Küçükçekmece metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var - 1. Resim

SEFAKÖY METROBÜS KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün erken saatlerde olan zincirleme kazada birçok yaralı olurken son durum bilgisi henüz paylaşılmadı. Birçok sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edilirken incelemeler sürüyor.

Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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