Küçükçekmece Sefaköy son dakika metrobüs kazasında birçok yaralı var

29 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:14

Bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen metrobüs kazası Küçükçekmece - Sefaköy aralığında meydana gelirken birçok vatandaşın bulunduğu araçlarda karmaşa yaşandı. Ölü, yaralı var mı araştırılırken son durum bilgileri geliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE METROBÜS KAZASI SON DAKİKA

Küçükçekmece metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

SEFAKÖY METROBÜS KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün erken saatlerde olan zincirleme kazada birçok yaralı olurken son durum bilgisi henüz paylaşılmadı. Birçok sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edilirken incelemeler sürüyor.